لافروف يستضيف نظيرته الألمانية بيربوك لإجراء مباحثات في موسكو الثلاثاء

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من المقرر أن تلتقي وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، نظيرها الروسي سيرجي لافروف في موسكو الثلاثاء المقبل، للمرة الأولى منذ توليها منصبها في ديسمبر الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن مفاوضات الوزيرين ستركز على التوترات بين روسيا وألمانيا.

وكان عدد من الفضائح والخلافات قد تسبب في توتر العلاقات بين موسكو وبرلين في السنوات القليلة الماضية.

واعتبرت ألمانيا مقتل رجل جورجي في حي تيرجارتن بوسط برلين في آب/ أغسطس عام 2019 بمثابة "إرهاب دولة" بأيدي الكرملين.

وقامت كلا الدولتين بطرد دبلوماسي بعضهما البعض، بعد أن أدانت محكمة رجلا بارتكاب حادث القتل في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

كما تحمل ألمانيا روسيا مسؤولية هجمات الكترونية على البرلمان "بوندستاج" في عام 2015 والقيام بهجوم كيميائي تسبب في صراع المعارض الروسي ألكسي نافالني للبقاء على قيد الحياة بمستشفى في برلين.

وقالت زاخاروفا إن من المتوقع أن تتبادل بيربوك ولافروف وجهات النظر بشأن قضايا دولية عندما يلتقيان الأسبوع المقبل.

وسيتصدر جدول الأعمال، المطالب الروسية لتوفير ضمانات أمنية ملزمة قانونا من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو". وتريد روسيا من الحلف الدفاعي الغربي التوقف عن التوسع شرقا واستبعاد قبول أوكرانيا عضوا به.

كما من المتوقع أن يبحث الوزيران خلال الاجتماع، التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين، وجهود تحقيق توافق بين تاريخي البلدين وخطط التصدي للتغير المناخي.