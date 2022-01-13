مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على تشديد القواعد المفروضة على غير المطعمين

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وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على تشديد القيود المفروضة على الأشخاص غير المطعمين، لاحتواء الموجة الخامسة من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وأعطى المشرعون في وقت متأخر من يوم الأربعاء الضوء الأخضر للقواعد التي تعني أن الأشخاص غير المطعمين لن يتمكنوا قريبا من دخول المطاعم والمنشآت الثقافية وسيتم منعهم من ركوب القطارات والقيام برحلات لمسافات طويلة. وحتى الآن كان بإمكانهم فقط إظهار اختبار سلبي بشأن كوفيد-19.

وسيتمكن الأشخاص الذين أصيبوا وتعافوا من كورونا في المستقبل من الحصول على جواز فيروس كورونا الذي يسمح لهم بالوصول غير المقيد إلى المنشآت والفعاليات.

كما سيتم تطبيق إثبات التطعيم فقط من سن 18 عاما.

وسيظل السفر لمسافات طويلة مسموحا به لأسباب استثنائية من خلال إجراء اختبار وبدون تطعيم.

كما سيُسمح لأولئك الذين قاموا بتحديد موعد للتطعيم بارتياد المنشآت مؤقتا مع إجراء اختبار.

ورفض مجلس الشيوخ تطبيق عقوبات وقواعد أكثر صرامة تلزم المطاعم بالتحقق من هوية مرتاديها، قائلا إن مثل هذه الفحوص هي مسؤولية الشرطة فقط.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية، وبات المتحور أوميكرون هو المهيمن حاليا في البلاد.

وتم تسجيل ما يقرب من 362 ألف إصابة جديدة بالفيروس يوم الأربعاء.