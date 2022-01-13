تحتفل القبائل الأمازيغية المنتشرة في عدد من الدول العربية، وبالأخص بلاد المغرب العربي (ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب)، ببداية التقويم الخاص بها، في 12 يناير، الذي يختلف عن الميلادي الذي تعتمده غالبية دول العالم.

ويتمسك الأمازيغ بهذا التقويم؛ لأنه يشكل جزءا هاما من تراثهم الثقافي، حيث بدأ العمل به من قبل الميلاد بأكثر من 900 عام، وارتبط بشكل أساسي بتنظيم الزراعة والري؛ لذا يعرف الآن في تونس بـ"التقويم الفلاحي" (الزراعي).

وتشكل القبائل الأمازيغية قطاعا كبيرا من سكان بلاد المغرب العربي؛ لذا فإنها دائما تحدث جللا في الشارع السياسي بها، ما بين مطالبة بالانفصال أو تمثيل سياسي لها يكفل المشاركة في الحكم وحفظ تراثها الثقافي.

ومؤخرا، أقر البرلمان المغربي، اللغة الأمازيغية، كأحد لغات البلد الرسمية، ومن جهة أخرى تم دمجهم في الحوارات السياسية في ليبيا، إضافة إلى اعتراف الجزائر بها كلغة رسمية بجانب العربية في دستور عام 2016.

وتستعرض "الشروق" أبرز الوقفات مع تاريخ الأمازيغ السياسي.

• تمرد القبائل

بعد استقلال الجزائر عن مستعمرها الفرنسي، بدأت الأزمات والخلافات الداخلية تلقي بظلها على الساحة السياسية، ومن بين ذلك كان تمرد أمازيغي عام 1963، يقوده النائب حسين آيت أحمد، الذي تمرّد على حكم الرئيس هواري بومدين، وطالب بمزيد من الدعم للهوية الأمازيغية، لكن السلطة وقفت في وجهه وأحبطت تمرده.

• الربيع الأمازيغي

في أبريل عام 1980، كان مقررا أن تعقد ندوة ثقافية للكاتب مولود معمري بموضوع عن "تاريخ الشعر الأمازيغي"، لكن تم منعه من إلقاء تلك الندوة بجامعة تيزي الجزائرية، لتخرج بعدها التظاهرات الطلابية المطالبة بمزيد من الحريات وتمثيل الثقافة الأمازيغية والاعتراف بلغتها، وهو ما تم بعد سنوات طويلة على يد الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة.

• ريف المغرب دولة مستقلة

وقبل نحو قرن، وصلت المحاولات المتمردة من الأمازيغ لمدى بعيد، وذلك من خلال إعلان عبدالكريم الخطابي، تأسيس "جمهورية الريف"، من خلال وضع علم لها يختلف عن العلم السلطاني، وضمت تلك الدولة الانفصالية، مدن الحسيمة والناظور، لكن لم تستمر غير 5 سنوات، بحسب شبكة الإذاعة البريطانية.