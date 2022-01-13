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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة الجونة، اليوم الخميس، في الجولة الأولى من كأس الرابطة.

يلعب الأهلي بتشكيل يضم العديد من العناصر الشابة، على النحو التالي..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: كريم فؤاد – محمد هاني – محمد مغربي - محمود وحيد

الوسط: محمد محمود – عبد الرحمن أشرف "مانو" – محمد خليفة نصير – زياد طارق - صلاح محسن

الهجوم: حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من حمزة علاء – أحمد سيد غريب – أحمد أشرف – أحمد سيد عبد النبي – صالح نصر – محمد فخري – محمد أشرف – محمد ياسر – محمد أحمد "شرقية"

في المقابل، استبعد موسيماني، اللاعب المخضرم وليد سليمان من قائمة المباراة.