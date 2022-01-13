شباب يستعرضون تجربتهم في الأكاديمية الوطنية للشباب أمام الرئيس السيسي

استعرض مجموعة من الشباب تجربتهم في الأكاديمية الوطنية للشباب أمام الرئيس السيسي، وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع والأخير من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم.

وقالت دينا حسن، الملتحقة ببرنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة، إن البرنامج بمثابة أمل وتطلع وحلم، مشيرة إلى أنه مشروع قومي لبناء الإنسان وتدريب أجيال من مختلف الفئات العمرية.

وذكرت أنها التحقت بالتدريب في نوفمبر 2020، متابعة: «من اللحظات الفارقة في حياتي، الأكاديمية تربط بين البرامج العملية والتدريب الميداني في مختلف المجالات بطرق مبتكرة، وله تأثير على تطوير الأفكار وخلق رؤية جديدة على العمل».

من جهته، أعرب حاتم عامر، عن فخره بكونه أحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب القيادة، وأضافت فتاة من نيجيريا أنها تخرجت من البرنامج الرئاسي لتأهيل لتنفيذيين للقيادة، واصفة إياها بأنها تجربة لا مثيل لها.

وأوضحت أن البرنامج يرسخ الإيمان الخاص بأن يصبح الشباب التغيير الذي يرغب في إحداثه في العالم، معربة عن سعادتها بالوقت الذي قضته في مصر وأماكنها المختلفة.

وأعرب شاب من جنوب السودان عن سعادته بالوقوف أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة السلام «شرم الشيخ»، قائلًا: «في هذا النهار المشرق وبين تلك المشاعر أقدم الامتنان الكبير لدعمكم غير المنقطع، والبرنامج الذي يقدمه الأكاديمية يؤهل الشباب ليكونوا قوة لا يستهان بها».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، فعاليات حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأخير من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.