جوتيريش يطالب بالسماح لأفغانستان للوصول إلى أموالها المجمدة

قال انطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة إنه يجب إتاحة الفرصة لأفغانستان للوصول إلى أموالها المجمدة فى ظل الأزمة الإنسانية الحادة التى تواجهها فى أعقاب استيلاء حركة طالبان الإسلامية المتشددة على مقاليد الحكم بها.



وقال جوتيريش فى نيويورك اليوم الخميس:" يجب الحفاظ على وظيفة البنك المركزي الأفغاني ومساعدته، ووضع مسار محدد للإفراج المشروط عن الاحتياطي الأجنبى الأفغاني".



وأضاف جوتيريش إن هذه الإجراءات تعتبر ضرورية لتجنب حدوث انهيار اقتصادي، والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية.



ويوجد لأفغانستان الكثير من الأموال المجمدة فى الولايات المتحدة.



وفى الوقت نفسه، دعا جوتيريش حركة طالبان إلى احترام حقوق المرأة والفتيات، وإبعادهن عن سوق العمل أو الدراسة.