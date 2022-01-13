رونالدو يتطلع إلى المشاركة ضمن صفوف مانشستر يونايتد في مواجهة أستون فيلا

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمله في أن يستعيد لياقته بالشكل الكافي للمشاركة ضمن صفوف مانشستر يونايتد في المباراة المقررة أمام أستون فيلا مساء السبت ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وغاب رونالدو (36 عاما) عن المباراة التي فاز فيها مانشستر يونايتد على أستون فيلا، الذي يدربه ستيفن جيرارد، 1 / صفر يوم الاثنين الماضي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، بسبب مشكلة عضلية، لكنه تقرر عودته للتدريبات اليوم الخميس على أمل مشاركته في المباراة المقبلة بالدوري أمام أستون فيلا بعد غد السبت.

وقال رونالدو في تصريحات نشرها النادي بموقعه على الإنترنت "أنا بخير. كانت لدي مشكلة بسيطة، لكن كما تعلمون، هذا جزء من عملي."

وأضاف "كما تعرفون، أحيانا تشعر ببعض الألم. لا يوجد شيء كبير وأتمنى أن أكون على ما يرام قريبا."

ولدى سؤاله عما إذا كان سيصبح لائقا للمشاركة في المباراة، قال رونالدو "أتمنى هذا. سنحاول يوم الخميس. سأحاول التدرب بشكل طبيعي. ولنر كيف يستجيب جسدي."

وشارك رونالدو، الذي أبدى دعمه للمدير الفني رالف رانجنيك خلال مقابلة جرى بثها أمس الأربعاء، في جميع مباريات مانشستر يونايتد في الدوري منذ عودته إلى النادي في نهاية أغسطس الماضي.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي مانشستر يونايتد برصيد 14 هدفا في كل المسابقات، حيث لم يظهر النجم البرتغالي أي تراجع رغم اقترابه من الاحتفال بعيد ميلاده السابع والثلاثين، وذلك في بداية الشهر المقبل، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

وقال رونالدو "أعرف جسدي. بنسبة 100 %. أنا ناضج، والخبرة تمنحك إمكانية فهم عقلك وجسدك وكل شيء يتعلق بكرة القدم."

وأضاف :"حسنا، أنا شخص مختلف ولاعب مختلف (عما كنت عليه في سن أصغر) لكن الطموح لا يزال كما هو."