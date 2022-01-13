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قال سامي قمصان، المدرب العام للأهلي، إن الفريق استفاد من مباراة الجونة في كأس الرابطة رغم التعادل السلبي.

صرح قمصان عقب اللقاء عبر قناة ناديه "الله يكون في عون موسيماني، إنه في تحد كبير جدا كل يوم لأنه يلعب باسم الأهلي، ومطالب أن نؤدي بكل قوتنا".

وأضاف "نسعى لتحضير كل اللاعبين لمونديال الأندية، لأننا لا نعرف كيف ستكون حالة اللاعبين العائدين من كأس الأمم الإفريقية وكذلك المصابين".

وأشار إلى أن الجهاز الفني أشرك عدد كبير من اللاعبين الناشئين لتعويض النقص العددي الكبير لغياب المصابين بفيروس كورونا وكذلك اللاعبين الدوليين.

وأشاد مدرب الأهلي بالعناصر الشابة، موجها الشكر لهم على المستوى الذي ظهروا به رغم فارق الخبرات والعامل البدني.