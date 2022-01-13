مي سليم عن حكاية اعمل نفسك ميت: سعادتي بالعمل عمرها ما هتخلص

نشرت الفنانة مي سليم، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صور من كواليس تصوير حكاية "اعمل نفسك ميت"، من مسلسل "نصيبي وقسمتك".

وكتبت مي: "وبكدا خلصت حكايتنا بس سعادتي بالعمل دا عمرها ما هتخلص أو تنتهي، مش بس علشان الدور فعلا كان مهم جدا بالنسبالي بس علشان اشتغلت مع مجموعة أشخاص كل مرة بيجمعني بيهم عمل بحس إني باخد خطوة لقدام كممثلة".

وأضافت: "شكرًا أستاذ عمرو محمود ياسين، شكرًا أستاذ احمد عبدالعاطي، شكرًا أستاذ محمد الخبيري، شكرًا أستاذ هيثم، شكرًا لزملائي الممثلين وكل من كان له دور وساهم في نجاح الحكاية.

واختتمت: "وأخيرًا وليس آخرًا شكرًا للجمهور محبتكم عندي كبيرة أوي ويا رب دايمًا كده عند حسن ظنكم، شكرًا جدًا للجمهور على ردود أفعالكم المبهرة، وانتظروني في الجديد قريبا إن شاء الله".