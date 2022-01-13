أعرب الساحر الفرنسي، مولا يوسف، عن سعادته لمشاركته في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، مشيرًا إلى أن تقديمه للعرض أمام الرئيس السيسي أمر رائع ومذهل، على حد قوله.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، اليوم الأربعاء، أن وصل لأول مرة إلى مصر قبل انطلاق منتدى شباب العالم بيومين، مشيرًا إلى أنه أعجب بطقس مصر.

وتابع، أنه استمتع بالتواجد داخل شرم الشيخ، وبالصداقات التي اقامها مع المصريين، مضيفًا أنه سعيد بعد مشاركته في العرض وعرضه على الشاشات بجانب أنه لا يصدق حتى الآن أدائه للعرض أمام الرئيس.

وكانت انطلقت، صباح الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

