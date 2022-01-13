التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة في كأس الرابطة

يلتقي الأهلي مع الجونة، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا على ملعب «الأهلي وي السلام»، وهي المواجهة الأولى التي تجمع الفريقين هذا الموسم، إذ لم يتلقيا في الجولات الأولى حتى من مسابقة الدوري العام.

وسيخوض الأهلي منافسات كأس الرابطة بالصف الثاني، في ظل غياب 9 من لاعبيه الدوليين، لمشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية في كأس الأمم الإفريقية الجارية في الكاميرون وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف وأكرم توفيق وبدر بانون (وتم استبعاد الثنائي الأخير للإصابة) وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد شريف.

ولم تتوقف غيابات الأهلي عند ذلك الحد، فبجانب رحيل محمود عبد المنعم كهربا وانتقاله على سبيل الإعارة إلى هاتاي سبور التركي، إلا أن هناك حالة من الغموض تسيطر على موقف السداسي ياسر إبراهيم، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر ورامى ربيعة لإصابتهم بفيروس كورونا قبل أيام، فضلا عن تواجد محمود متولى في قطر لإنهاء برنامجه التأهيلي.

ويسعى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي لإنهاء عقدته في مباريات الجونة، إذ سبق وأن واجه فريق البحر الأحمر مرتين كانا في الموسم الماضي، فشل خلالهما في تحقيق الفوز، بعدما تعادل في الأولى بهدف لمثله وفي الثانية بثلاثة أهداف لمثلهم.

وكانت ملامح تشكيل الأهلي أمام الجونة قد ظهرت في المران الأخير الذي أقيم عصر الأربعاء، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى : مصطفى شوبير.

خط الدفاع : كريم فؤاد - محمد مغربي - محمد هاني - محمود وحيد.

خط الوسط : عبد الرحمن مانو - محمد فخري - وليد سليمان - محمد محمود .

خط الهجوم : حسام حسن - صلاح محسن.