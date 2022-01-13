ذكرت شركة الطاقة الأفغانية "دا أفغانستان بريشنا"، أمس الأربعاء، أن استيراد الكهرباء من أوزباكستان انخفض بنسبة 60%، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في كابول وادخلها في موجة من الظلام الدامس.

وقال المتحدث باسم "دا أفغانستان بريشنا" حكمت الله مايواندي، في مقطع فيديو إن أوزبكستان اتخذت القرار من جانب واحد ولم يتم إبلاغهم، وفقا لوكالة "خا مابرس" الأفغانية.

وأوضح حكمت الله مايواندي، أن أوزبكستان أشارت إلى أن السبب وراء تخفيض التوريد هو مشاكل تقنية، مضيفا أن المسألة ستحل في غضون يومين أو ثلاثة أيام.

وأشار مسؤولون في الشركة الأفغانية، إلى أن الانخفاض في استيراد الكهرباء من أوزبكستان تسبب في نقص الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي في 16 مقاطعة بما في ذلك العاصمة الأفغانية كابول.

وطالبت الشركة المواطنين بالاقتصاد في استخدام الكهرباء حتى يتم حل الأزمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي مددت فيه "دا أفغانستان بريشنا" عقودها لاستيراد الكهرباء مع كل من أوزبكستان وطاجيكستان لعام 2022.