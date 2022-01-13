رفضت المحكمة العليا الأمريكية النظر في قضية امرأة مولودة في أمريكا غادرت البلاد لتصبح عروسًا لداعش وتريد الآن العودة إلى الوطن.

ورفض قضاة المحكمة العليا النظر في استئناف هدى مثنى، التي سافرت إلى سوريا في عام 2014 بعد أن أصبحت متطرفة عبر الإنترنت، وتزوجت من ثلاثة جهاديين وأنجبت ولدًا هناك.

من هي هدى المثنى؟

تسللت "المثنى" إلى سوريا في عام 2014 في سن 19 عاما، وهناك تزوجت من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، وحثت رفاقها الأمريكيين على ارتكاب جرائم قتل جماعية وهجمات إرهابية، وساعدت في نشر مقاطع الفيديو الخاصة بالتنظيم والتي تضمنت قطع رؤوس الضحايا، حسب ما نشرت وسائل إعلام أمريكية.

وخلال عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدلت المثنى عن انتمائها إلى التنظيم وطلبت من ترامب العودة إلى موطنها إلا أنه رفض، وبالرغم من أنها أعربت عن ندمها على أفعالها واستعدادها لمواجهة نظام العدالة الأمريكي والسجن شبه المؤكد، إلا أن ترامب أصر على موقفه الذي أيدته المحكمة العليا لاحقاً.

وكانت الحكومة الأمريكية اتخذت موقفها من مثنى عقب انضمامها إلى ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014، بعدها بـ5 أعوام، قدم والدها الدبلوماسي اليمني السابق أحمد علي مثنى طعنا على قرار محكمة فيدرالية بمنعها من العودة إلى الولايات المتحدة.

وحاليا، تعيش هدى في مخيم روج في شمال شرقي سوريا الواقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والذي يضم نحو 1500 امرأة وطفل من 50 دولة حول العالم.

وقالت المثنى في تصريحات سابقة تشرتها وسائل إعلام أمريكية: "أود أن أعتذر لجميع المسلمين عما فعلناه.. لقد رسمنا مثل هذه الصورة المروعة للإسلام للعالم، إنها عمليا لا تغتفر.. لقد دمر داعش حياتي وديني".

كيف وصلت العائلة إلى أمريكا؟

جاء والد المثنى، أحمد علي إلى الولايات المتحدة عام 1990 للعمل كدبلوماسي يمني لدى الأمم المتحدة.

ولزوجته، بسمة محمد، أقارب بالفعل في ولاية ألاباما على الساحل الشرقي بما في ذلك والدها وهو مواطن أمريكي يعيش في بوفالو.

وفي يوليو 1994، مع اندلاع حرب أهلية في اليمن، تم عزل أحمد علي مثنى من منصبه في الأمم المتحدة، وأدرك أنه وزوجته لا يستطيعان العودة إلى اليمن، وتقدما للحصول على إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وأصبح مواطنًا أمريكيا مجنسًا في عام 2009، وتقدمت زوجته طلب ​​للحصول على الجنسية الأمريكية، لكن طلبها لا يزال معلقًا.

وفيما بعد ولدت ابنتهما هدى في أكتوبر 1994 في هاكنساك، نيو جيرسي، وهي الأصغر بين خمسة أطفال، ثم انتقلت عائلة المثنى إلى ولاية ألاباما، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن بسمة زوجته لديها عائلة هناك.

ويقول مقربون من عائلة المثنى إن الأسرة كانت مصدومة ومذعورة عندما علموا أن ابنتهم انضمت سرًا إلى داعش.

وقال تشارلز سويفت، محامي الحقوق المدنية المقيم في تكساس والذي يمثل والد هدى مثنى في قضية الأسرة ضد محاولة الإدارة الأمريكية منع عودتها: "والدتها لن تتحدث عنها، إن والدها يحتقر داعش ويحتقر ابنته، لكنها لا تزال ابنته".