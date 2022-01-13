ضبط أكثر من ٧ أطنان لحوم مفرومة وكبدة مجمدة مجهولة المصدر في دمنهور

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أعلن المهندس مجدي الخضر وكيل وزارة التموين في البحيرة، عن ضبط ٧ أطنان لحوم وكبدة مجهولة المصدر بدمنهور.

وأوضح الخضر، أن مديرية التموين قامت بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث التموين والرقابة التموينية والتجارية والطب البيطري لشن حملات تموينية مكثفة على الأسواق بمركز ومدينة دمنهور، وأسفرت عن ضبط مصنع منتجات لحوم يعمل بدون ترخيص وبحيازتة منتجات مجهولة المصدر.

وأضاف خضر، أنه تم التحفظ على كمية ٧ أطنان و٢٠٠ كجم من الكبدة المجمدة واللحوم المفرومة والمنتجات النهائية من أطباق الكفتة والكبدة والفول الصويا وآلاف العبوات الفارغة والأطباق والكراتين ولون صناعي.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.