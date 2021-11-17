محافظ أسوان يتابع جهود إعادة إعمار وإنشاء المنازل المتضررة من السيول

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، الجهود المبذولة حاليا لإعادة إعمار وإنشاء المنازل التي تعرضت لحدوث انهيار كلي أو جزئى بها بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ورئيس اللجنة الإشرافية على جهود المجتمع المدني؛ لاحتواء تداعيات السيول والتي أوضحت أن هناك متابعة لحظية من محافظ أسوان للأعمال الجاري تنفيذها بالمناطق المتضررة برعاية مبادرة "الناس لبعضهم"، والتي تم إطلاقها في مارس 2020، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية حيث تستكمل الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة أعمال الترميمات للمنازل بجزيرة عواض، مع تطوير المرسى الرئيسي للجزيرة.

وقالت نائبة المحافظ، إنه بالتوازي مع ذلك تواصل جمعية الأورمان جهودها لإنشاء المنازل المتضررة منطقتي خور عواضه والسيل الريفي، حيث تم الانتهاء من أعمال البناء بالكامل للمنازل، وكذا الأسقف بجانب تنفيذ أعمال النجارة والسباكة والكهرباء، فيما جارٍ العمل في أعمال المحارة والبياض والتي تم نهوها في بعض هذه المنازل مع تركيب السيراميك.

وأشارت غادة أبو زيد، إلى أن مؤسسة "مصر الخير" تنفذ أعمال الإنشاء وإعادة إعمار المنازل المتضررة بمناطق عزب كيما، وهو الذي يتواكب مع استكمال الأعمال بجميع المناطق المتضررة من السيول في باقي مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى تسكين 255 أسرة بمساكن متضرري السيول بحي السلام في العلاقي من إجمالي 504 وحدات سكنية كاملة الأثاث والتأسيس من المتطلبات المعيشية.