محمد عادل حكما لمباراة الزمالك وإنبي بكأس الرابطة

أعلنت لجنة الحكام برابطة الأندية أسماء حكام مباريات الغد الجمعة، في الجولة الأولى لكأس الرابطة.

ويلتقي فريق الزمالك مع إنبي في الثانية والنصف عصرا، على ستاد القاهرة الدولي، ويدير هذه المباراة الحكم محمد عادل ويعاونه الثنائي وائل شعبان وأحمد لطفي، فيما سيكون اسامة إسماعيل حكما رابعا، ويتولى تقنية الفيديو طارق مجدي ويعاونه هاني عبد الفتاح.

وفي الخامسة مساء ستقام مواجهة طلائع الجيش وغزل المحلة على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ويدير هذا اللقاء محمد التابعي ويعاونه الثنائي هاني العراقي ومصطفى حسين، فيما سيكون مصطفى الشهدي حكما رابعا، ويتولى إبراهيم نور تقنية الفيديو ويعاونه عمر فتحي.

وفي نفس التوقيت يلتقي فريق سيراميكا كيلوباترا مع فاركو على ستاد المقاولون العرب، ويدير اللقاء محمود وفا ويعاونه الثنائي سيد نافع وسيد حسن حكام مساعدين، فيما سيكون الحكم الرابع جلال أحمد، ويقود تقنية الفيديو محمود دسوقي وشهاب راشد.