العناني يعقد اجتماعا مع عدد من مستثمري السياحة على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

بحث آليات تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اجتماعا مع عدد من المستثمرين السياحيين؛ لمناقشة التجهيزات السياحية ضمن الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ خلال العام الجاري.

جاء ذلك على هامش تواجد وزير السياحة والآثار بمدينة شرم الشيخ للمشاركة في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.

شارك في اللقاء أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وعدد من القيادات بالوزارتين، وممثلي ومسئولي الشركة المنظمة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27".

في بداية اللقاء، أكد وزير السياحة والآثار على ضرورة الاهتمام بالسياحة الخضراء والمستدامة لمواكبة العالم، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تحويل السياحة المصرية إلى سياحة نظيفة مسئولة تحترم البيئة بمدينة شرم الشيخ، كما أنها تعمل على تحويل قطاع السياحة المصري لقطاع صديق للبيئة يحافظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية.

وخلال اللقاء، جرى مناقشة آليات تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة، من خلال حصول المنشآت الفندقية والسياحية الموجودة بها على شهادة العلامة الخضراء من جهة دولية معتمدة، بالإضافة إلى مناقشة إجراءات وآلية تحويل المركبات المرخصة سياحياً بأنواعها المختلفة والتي تعمل داخل مدينة شرم الشيخ إلى مركبات تعمل بالطاقة الصديقة للبيئة.

كما تم مناقشة سبل رفع كفاءة المنشآت الفندقية وزيادة الطاقة الفندقية بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية لتدريب العاملين في التخصصات المختلفة بالمنشآت الفندقية والسياحية.