يعيش يهود الحريديم الذين يشكلون 12% من المجتمع الإسرائيلي في عزلة وهدوء ولكن ذلك الهدوء أصبح صمتا لضحايا التحرش من السيدات والأطفال، إلا أن حملة لفضح جرائم الاعتداء الجنسي مدعومة إعلامية من الصحف والقنوات اليسارية أخرجت مجتمع الحراديم عن صمته محدثة ضجة وهزة في مجتمع غير معتاد على الفضائح.

وتقول جوزيان باريس، متطوعة بمركز تاحل جروزاليم لدعم الضحايا، في حديثها لفرانس برس، إنهم يتلقون يوميا 500 اتصال استغاثة من ضحايا الاعتداءات ضمن مجتمع اليهود المتدينين، مضيفة إن وتيرة الاتصال العالية لم تكن كذلك منذ 30 عاما، حين تأسست الجمعية.

وكان الحبر وكاتب قصص الأطفال هايام وولدار من أشهر الرموز التي طالتها اتهامات حملة لوتشتاك التي تعني "لا تصمت".

وكررت الاتهامات للحبر الشهير جريدة هآرتس بالتحرش واغتصاب عدد من الفتيات والأطفال ما تسبب بإقدامه على الانتحار ديسمبر الماضي.

وكذلك قامت هآرتس تبعا لحملا لوتشتاك بالكتابة عن يهودا زاف الحاصل على جائزة الدولة أعلى وسام شرفي إسرائيلي وذلك مارس الماضي ما جعله يحاول الانتحار قبل أن يتم إنقاذه.

وتقول أفيغيل هيلبران السيدة الثلاثينية المأسسة للحملة إن فضح الحبر وولدر كان صفعة مدوية لأنه سيعلم مجتمع المتدينين عدم الإفراط في الوثوق بأحد من الأيقونات.

وأوضح عديل شال أربعيني وضحية سابقة للتحرش أن أحد أقربائه وهو من مجتمع الحراديم كان يزوره وهو في العاشرة من عمره ويتحرش به في أعياد السبت ولم يكن حينها يدرك الأمر أو التصرف الصحيح فيه، مضيفا أنه كان دائما يشعر بالذنب والعار لأجل نفسه.

وأشارت ميريام ميرزبادج، إحدى متطوعات جمعية جوروزاليم تاحل، إلى أنها تشعر بالحزن والإنكسار في نبرة المتصلات المستغيثات لذلك تحاول تقديم الدعم لهن وطمأنتهن.

ورغم شراسة الهجمة الإعلامية فإن قيادات مجتمع الحراديم تتمسك بالدفاع عن الأيقونات الشهيرة بها ما جعل الحاخام ديفيد لاو يحضر عزاء وولدر المنتحر بعد إتهامات الإغتصاب وردا على تلك الخطوة طالب رئيس تحرير جوروزاليم بوست بعزل لاو بتهمة الفساد الأخلاقي.

ولم تتوقف الفضائح عند رجال الدين إذ نشرت ياديعوت أحرانوت عن مذيع راديو شهير من مجتمع الحراديم وعن قيامه بإغتصاب 3 سيدات بينهم طفلة وذلك خلال الشهر الحالي.

https://www.france24.com/en/live-news/20220113-israel-s-ultra-orthodox-jews-confront-metoo-claims