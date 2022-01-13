تقرير: توقعات بتسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة بكورونا في طوكيو اليوم

من المتوقع أن تسجل العاصمة اليابانية طوكيو أكثر من 3 آلاف إصابة بفيروس كورونا خلال 24ساعة، اليوم الخميس، وفقا لما نقله تقرير لشبكة فوجي الإخبارية اليابانية عن مصدر مسؤول، لم تفصح عن هويته.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن هذه سوف تكون المرة الأولى منذ 2 سبتمبر التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومية في طوكيو ثلاثة آلاف حالة.

ورفعت حكومة العاصمة اليابانية حالة التأهب لمواجهة فيروس كورونا إلى ثاني أعلى مستوى من بين أربعة مستويات اليوم الخميس حيث يواصل الانتشار السريع للمتحور أوميكرون الاتجاه بالإصابات صعودا.

وهذه هي المرة الأولى منذ سبتمبر الماضي أيضا التي يتم فيها تفعيل مستوى التأهب لثاني أعلى مستوى، وفقا لما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.