فرنسا تخفف قيود السفر مع بريطانيا

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس، تخفيف قيود السفر الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المفروضة بين المملكة المتحدة وفرنسا، حيث لم يعد المسافرون الحاصلون على اللقاح المضاد للفيروس بحاجة إلى عزل أنفسهم عند الوصول.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي "جان كاستكس" قوله إن تخفيف القيود يرجع إلى تفشي متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا في كل من فرنسا والمملكة المتحدة، مشيرة إلى أنه اعتبارا من غد الجمعة، سيتعين على جميع المسافرين -بغض النظر عن حالة التطعيم- تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا يتم إجراؤه قبل 24 ساعة من السفر من أجل دخول فرنسا.

ومع ذلك، لن يتم طلب تقديم سبب مقنع لزيارة البلاد من الأشخاص الملقحين كما أنهم لن يضطروا بعد الآن إلى الخضوع لفترة من العزلة الذاتية، أما الأشخاص غير الملقحين سيضطرون إلى تقديم سبب مقنع عن الزيارة كما سيخضعون لمراقبة صارمة لمدة 10 أيام في الحجر الصحي في المكان الذي يختارونه.

وأشارت القناة إلى أن فرنسا كانت قد أعادت فرض قيود السفر مع المملكة المتحدة خلال الفترة التي سبقت أعياد الميلاد حيث كان المتحور الجديد، الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا في شهر نوفمبر الماضي، ينتشر بشكل سريع في جميع أرجاء أوروبا حيث كانت بريطانيا في البداية الأكثر تأثرًا.