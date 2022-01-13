أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية المقبلة في الإمارات العربية المتحدة، عن انطلاق الفعاليات الترويجية للبطولة وذلك ابتداءً من اليوم، الخميس، وتتضمن العروض عودة «ظبي»، التميمة الرسمية للبطولة بعد ظهورها الأول في النسخة الأولى عام 2009، إلى جانب تنظيم جولة لكأس البطولة الرسمية في عموم إمارات الدولة.

وتشمل أجندة الفعاليات عدداً من برامج البطولة المجتمعية والنشاطات التفاعلية التي تهدف إلى تحقيق التأثير الإيجابي في مختلف فئات المجتمع في دولة الإمارات، وإلهام النشء للتفاعل مع الفعاليات الكبرى وتشجيعهم على اتباع نمط حياة رياضي وصحي، كما ستساهم التميمة الرسمية «ظبي» وجولة الكأس برفع وتيرة الحماس لدى الجماهير من خلال الجولات والأنشطة المتنقلة في «إكسبو دبي 2020» وعدد من الأماكن العامة ومراكز التسوق في مختلف أنحاء الدولة.

وفي هذه المناسبة علّق محمد بن هزام الظاهري المتحدث الرسمي للجنة المنظمة العليا لكأس العالم للأندية: «نحن سعداء جداً بعودة «ظبي» وجولة الكأس لبرامجنا المجتمعية وعروضنا التفاعلية قبل انطلاق البطولة المرتقبة من قبل جميع عشاق كرة القدم».

وأضاف: «ظبي يمثل الغزال العربي والذي يعد جزء من هوية إمارة أبوظبي ويرمز للجمال والقوّة والسرعة، وأود التأكيد أن صحة وسلامة جميع المشاركين في البطولة والعروض المجتمعية هي أولويتنا القصوى ونحن على تواصل يومي مع الجهات المعنية لمراقبة الوضع الحالي والتأكد من أننا نقدم أعلى تدابير الصحة والسلامة الوقائية».

وأكد البيان الصادر من اللجنة المنظمة: «ستشهد البطولة المقامة بين 3-12 فبراير 2022 مشاركة ممثل دولة الإمارات نادي الجزيرة بالإضافة إلى 6 فرق من حول العالم تشمل كل من بطل دوري أبطال أوروبا نادي تشيلسي الإنجليزي وبطل دوري أبطال الكونكاكاف مونتيري المكسيكي وبطل كأس كوبا ليبرتادوريس بالميراس البرازيلي وبطل أفريقيا الأهلي المصري وحامل لقب دوري أبطال آسيا نادي الهلال السعودي وممثل قارة أوقيانوسيا بيري التاهيتي».

وكان الأهلي قد سجل أمام اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، تحفظه على موعد البطولة، وشدد خالد مرتجي خلال حضوره ورشة العمل على أن النادي الأهلي متضرر للغاية من تعارض انطلاق كأس العالم للأندية بالتزامن مع نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وأكد مرتجي لمسئولي «فيفا» خلال الاجتماع أن النادي يفتقد حاليًّا جهود 9 لاعبين مشاركين في كأس الأمم الإفريقية، فضلًا عن أن مواعيد إرسال القائمة النهائية للاعبين فى بطولة كأس العالم للأندية لم تراعِ موعد انتهاء مشاركة اللاعبين مع منتخباتهم في كأس الأمم الإفريقية.