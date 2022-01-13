الإسماعيلي يعلن تجديد عقد عبدالله جمعة 3 مواسم مقبلة

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أعلن نادي الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، عن تجديد عقد عبدالله جمعة، ظهير أيسر الفريق، حتى نهاية موسم 2024-2025، وذلك بعد موافقة المدير الفني الأرجنتيني خوان براون.

وجاء ذلك ضمن سياسة مجلس الإدارة ولجنة التطوير بالنادي، والتي تستهدف الحفاظ على القوام الأساسي للفريق سعيا لاستعادة النتائج التي تكون على قدر تطلعات النادي وجماهيره.

ورحب الجهاز الفني باستمرار اللاعب ضمن صفوف الدراويش في ظل إجادته اللعب بمركزي الظهير الأيمن والأيسر فضلًا عن وسط الملعب الارتكاز وهو ما يمنح الفريق مرونة تكتيكية.

وانضم اللاعب الموسم الماضي علي سبيل الإعارة قادما من حرس الحدود قبل أن يتم تفعيل عقد الشراء بشكل نهائي في أعقاب تألقه ضمن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية.

وشارك " عبد الله جمعه " منذ ارتدائه قميص الدراويش، في 18 مباراة " 17 بمسابقة الدوري ولقاء وحيد في كأس مصر " بواقع 1226 دقيقة.