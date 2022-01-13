الاحتفال بعيد ميلاد عمرو عبد الجليل أثناء تصوير فيلم شمس

يواصل فريق عمل الفيلم السينمائي الجديد «شمس»، تصوير باقي أحداث الفيلم داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وهي المشاهد التي جمعت كل من الفنان محمود عبدالمغني، والفنانة هدى الأتربي، بحضور المنتج محمد الدياسطي، والفنان عمرو عبدالجليل والذي فاجأه صناع العمل عقب انتهاء تصوير أحد المشاهد بالاحتفال بعيد ميلاده

وقام صناع العمل، بغناء بعض أغنيات عيد الميلاد في مشهد احتفالي بينهم بالفنان عمرو عبدالجليل، الذي يقوم ببطولة العمل بصحبة عدد كبير من النجوم بينما عبر "عبدالجليل" عن سعادته بتلك المفاجأة.

والفيلم مأخوذة عن رواية «شمس إمبابة»، للكاتب طلال الطريفي في إطار اجتماعي تشويقي، فيما أنه من المقرر أن يستمر التصوير بين أكثر من لوكيشن حيث تدور أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب ثم ينتقل فريق العمل لإحدى الڤيلات بمنطقة شبرامنت التصوير الخارجي بأحد شوارع ومناطق القاهرة و ٦ أكتوبر.

ويعتبر «شمس»، هو أول تعاون يجمع بين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني سينمائيا.

ويذكر أن الفيلم من بطولة عمرو عبدالجليل، ومحمود عبدالمغني، وخالد الصاوي، وهدى الأتربي، ومحمد سليمان، وعلاء مرسي.

والفيلم من إخراج معوض إسماعيل ومعالجة درامية طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي، ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي.