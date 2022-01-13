استعرض مجموعة من الشباب تجربتهم في الأكاديمية الوطنية للشباب أمام الرئيس السيسي، وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع والأخير من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم.

وتعهد الشباب أمام الرئيس السيسي بتعزيز السلام والترويج له، قائلين: «شباب العالم ارفعوا أيديكم معي نقف هنا الآن ونتعهد أمام الرئيس السيسي ونؤكد على التزامنا بتعزيز وترويج السلام والاحترام للجميع».

وتابعوا: «سنعمل معا ويدا بيد بشكل شامل لنفي بدورنا وتنفيذ رؤية دولنا وأهداف التنمية المستدامة ورؤية إفريقيا 2063، لا بد من أن نبقى متحدين لأنها الطريقة الوحيدة للتغلب على الجائحة وتحقيق إفريقيا التي نريدها وإنهاء الجوع وتحقيق التمكين والمساواة؛ لنعود ونستعيد كوكبنا مرة أخرى لأننا وحدنا من نتحكم في مصيرنا».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، فعاليات حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأخير من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.