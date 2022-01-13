قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة ترفع درجة الاستعداد وتزيد من الإجراءات عند إقامة مؤتمر كبير بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أو الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى انعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة لمتابعة الأوضاع.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «MBC مصر»، اليوم الخميس، أن المحافظة تصدر تعليماتها وتتابع الأوضاع عن طريق شبكة لاسلكية؛ للسيطرة على كل المناطق والقطاعات، مشبهًا إقامة مؤتمرات عالمية مثل «منتدى شباب العالم» بدخول العيد.

وأشار إلى أن المسؤولين في المحافظة يجدون متعة في العمل وبذل المجهود، متابعًا: «سعادتي مرتبطة بالتجول والحديث مع السياح، السوق القديم وخان الخليلي وخليج نعمة رموز رائعة للمدينة، ونعمل على تطوير الخليج الآن».

وذكر محافظ جنوب سيناء، أن الشباب هم البهجة والروح والحركة والمرونة وحب ووقود الحياة كلها، متوجهًا بتحية إلى الشباب القائم على منتدى شباب العالم؛ بسبب المجهود المبذول منهم داخل قاعة المؤتمرات الرئيسية.

وأوضح أن الشباب مسؤول عن المحاور والموضوعات المنعقدة داخل القاعة ونظموا الجلوس داخلها، مضيفًا: «نرفع القبعة للشباب على التنظيم الجيد لمنتدى شباب العالم، والأمر دليل على أن المحافظة تُخرج عملًا جيدًا».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، فعاليات حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأخير من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.