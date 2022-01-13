 طلب إحاطة بشأن قصور دور مديريات الطب البيطري فى الحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة - بوابة الشروق
الخميس 13 يناير 2022 5:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

طلب إحاطة بشأن قصور دور مديريات الطب البيطري فى الحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة

محمد فتحي
نشر في: الخميس 13 يناير 2022 - 4:54 م | آخر تحديث: الخميس 13 يناير 2022 - 4:54 م

تقدمت عضو مجلس النواب سارة النحاس، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء الزراعة والصحة والتنمية المحلية، بشأن "تجاهل الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن بدء استراتيجية 2030 بشأن الكلاب الضالة"، وقصور دور مديرية الطب البيطري للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة.

وقالت النائبة فى طلبها، إن هناك تجاهلا لتنفيذ مبادرة تعقيم الكلاب، للحد من تكاثرها وتحصينها من الأوبئة والأمراض دون التعارض مع منظمات حقوق الحيوان، مشيرة إلى عدم وضوح آلية تنفيذ استراتيجية للقضاء على مرض السعار.

وأضافت: "لم تعد تقتصر ظاهرة انتشار الكلاب بإثارة الذعر والقلق لتعدد حالات عقر المواطنين، بل باتت كارثة حقيقية وستفقد الدولة السيطرة للقضاء عليهم".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك