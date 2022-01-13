طلب إحاطة بشأن قصور دور مديريات الطب البيطري فى الحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة

تقدمت عضو مجلس النواب سارة النحاس، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء الزراعة والصحة والتنمية المحلية، بشأن "تجاهل الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن بدء استراتيجية 2030 بشأن الكلاب الضالة"، وقصور دور مديرية الطب البيطري للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة.

وقالت النائبة فى طلبها، إن هناك تجاهلا لتنفيذ مبادرة تعقيم الكلاب، للحد من تكاثرها وتحصينها من الأوبئة والأمراض دون التعارض مع منظمات حقوق الحيوان، مشيرة إلى عدم وضوح آلية تنفيذ استراتيجية للقضاء على مرض السعار.

وأضافت: "لم تعد تقتصر ظاهرة انتشار الكلاب بإثارة الذعر والقلق لتعدد حالات عقر المواطنين، بل باتت كارثة حقيقية وستفقد الدولة السيطرة للقضاء عليهم".