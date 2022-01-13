الرئيس السيسي: أنشأنا لجنة لفحص أوضاع المحبوسين وأي خطأ مستعدون لتصويبه

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اقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشكيل لجنة شبابية مستقلة لفحص البيانات والمزاعم التي يتم تداولها في الخارج بشأن المحبوسين والاحتجاز والاختفاء القسري ومقارنتها بالواقع الفعلي للوقوف على حقيقة الأمر وإعلانها للجميع.

وقال خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم: "أحيانًا تكون البيانات التي يتم التحصّل عليها غير دقيقة والموضوعات التي يتم طرحها لا تكون كاملة.. هاتوا البيانات والأعداد وقوائم الاختفاء القسري اللي بتتكلموا عنها وأي إجراء خاطئ مستعدين نصوبه".

وأضاف: "هو الخارج هيحب شعبنا أكتر مننا وهيخاف على شعبنا أكتر مننا.. إحنا بلادنا مش لاقية تاكل، وشعبنا عاوز يكبر وينمو زي الدول الأخرى ويبقى حكاية.. زي ما شعوب تانية بقت حكاية".

وتابع: "محدش هيحب شعب مصر أكتر مننا بس احنا هنحبه صح.. مش عاوزين نفضل نتكلم ونسيب بلدنا في الضياع". واستطرد: "أنا قضيتي اني آخد بإيد البلد دي لقدام مش أي حاجة تانية".