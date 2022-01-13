رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يكرم الطلاب الفائزين في المسابقات الثقافية

كرم الدكتور محمد شكر ندا، رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، الطلاب الفائزين في المسابقات الثقافية بالجامعة، بحضور الخبراء الكوريين.

وأهدى رئيس الجامعة، الطلاب الفائزين، شهادات تقدير؛ تكريمًا لهم وتثمينًا لجهودهم المبذولة للارتقاء بالجامعة، كما أشاد بالدور والمجهود المتميز الذي بذله الطلاب بالجامعة، مقدماً لهم التهنئة لحصولهم على مراكز متقدمة في المسابقات المختلفة في الأنشطة المتنوعة، كما أهدى شهادات تقدير لبعض المهندسين والإداريين لتفانيهم في أداء عملهم بالجامعة.

وأكد أن فلسفة الجامعة تقوم على الاهتمام بالأنشطة الطلابية إلى جانب الدراسة الأكاديمية، مشيرا إلى أن الجامعة قد حرصت على وضع خطة لضمان استمرار الأنشطة الطلابية برغم ظروف جائحة كورونا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة.

وخلال اجتماعه بالإداريين، أكد أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالهيكل التنظيمي والوظيفي للجامعة لما يمثله من أهمية كبيرة تساهم في تحقيق رؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية، والاستخدام الأفضل للموارد وتحقيق التناغم والتناسق بين الوحدات الإدارية المختلفة.

وأوضح أن الهيكل التنظيمي والوظيفي يشهد تحديثات هامة سينعكس دورها الإيجابي على تحسين الأداء الإداري والوظيفي ورفع إنتاجية وتنظيم العلاقات في العمل وتسهيل قنوات الاتصال بين الإدارات المختلفة، والعمل على استحداث إدارات جديدة تتماشى مع طبيعة وقواعد الجامعة التكنولوجية مما يساعد على التطوير المؤسسي وتنمية المواهب والقدرات في إطار القواعد المنظمة.