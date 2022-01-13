الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية أجل 30 عاما أعلى من المتوسط

وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن في صورة من أرشيف رويترز.

أنهت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس سلسلة مزادات لبيع سندات طويلة الأجل، حيث باعت سندات أجل 30 عاما بقيمة 22 مليار دولار، وجاء الاكتتاب فيها أعلى المتوسط، بعد أن باعت في وقت سابق من الأسبوع الحالي سندات مدتها ثلاث سنوات و سندات مدتها عشر سنوات وكان الاكتتاب فيها أعلى قليلا من المتوسط..

وبلغ سعر العائد على السندات الثلاثينية 075ر2% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 35ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية باعت الشهر الماضي سندات أجل 30 عاما، بقيمة 22 مليار دولار، وبلغ العائد عليها 895ر1% ومعدل التغطية 22ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الثلاثين عاما، 29ر2 مرة.

وتعتزم وزارة الخزانة بيع سندات مدتها 20 عاما بقيمة 20 مليار دولار، حيث ستعلن نتيجة الاكتتاب في هذا الطرح يوم الأربعاء المقبل.

كانت الوزارة قد باعت في الشهر الماضي سندات مدتها 20 عاما بقيمة 20 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب فيها أعلى كثيرا من المتوسط.