خاض محمود كهربا، لاعب الأهلي، اليوم الخميس أول تدريب له مع هاتاي سبور التركي، بعد إعلان انضمامه لمدة 6 أشهر.

وكان الأهلي قد أعلن انتقال محمود كهربا إلى هاتاي سبور التركي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 500 ألف دولار مع وضع بند بأحقية الشراء النهائي مقابل ٢ مليون دولار.

وشارك كهربا في تدريبات هاتاي وسط ترحيب شديد من لاعبي الفريق والجهاز الفني، ضمن الاستعدادات لمباراة جالاتا سراي في الدوري التركي.

وقام عمر أردوغان، مدرب الفريق بتقديم كهربا لزملائه في هاتاي، ومن ثم شارك بعد ذلك في التدريبات.

ويستضيف فريق هاتاي سبور فريق جالاتا سراي، الأحد المقبل على ملعبه في هاتاي أتاتورك هاتاي، ضمن لقاءات الجولة الواحد والعشرين من الدوري التركي.

ويحتل هاتاي المركز السادس برصيد 32 نقطة، بجدول ترتيب الدوري التركي.