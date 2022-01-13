محافظ المنيا: تنفيذ 406 مشروعات في 16 قطاعا بقرى مركز ملوي

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه يجرى العمل على قدم وساق لتنفيذ 406 مشروعات في 16 قطاعا بقرى مركز ملوي، حيث يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي أطلقه رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهي: "أبو قرقاص، ملوي، العدوة، مغاغة، ديرمواس"، بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

جاء ذلك خلال جولته بمركز ملوي، لتفقد مشروعات حياة كريمة، حيث تفقد أعمال إنشاء مدرسة تونا الجبل للتعليم الأساسي، على مساحة 4 آلاف متر بإجمالي 22 فصلا بتكلفة 7 ملايين و600 ألف جنيه، وكذلك أعمال إنشاء مجمع الخدمات بقرية تونا الجبل بتكلفة 13,5 مليون جنيه، وكذلك مجمع الخدمات الزراعية بقرية ابشادات بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وتابع القاضي أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية تونا الجبل "أبو قلتة" على مساحة 14 فدانًا، وبتكلفة تقدر بحوالي 335 مليون جنيه بطاقة تصل إلى 20 ألف متر مكعب يوميا، وسيتم رفعها مستقبلا لتصل إلى 30 ألف متر مكعب يوميا.

والتقى بعدد من الأهالي واستمع لهم ومقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي يجرى تنفيذها في القرية، مؤكدا متابعة مؤشرات تنفيذ كافة مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، بشكل يومي، إلى جانب الاجتماع الأسبوعي لمتابعة نسب التنفيذ، وتذليل العقبات، وتوفير الأراضي للمشروعات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لضمان الانتهاء من تلك الأعمال وفقاً للجدول الزمنى الموضوع، تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.