اتحاد الكرة عن إقالة كيروش: الحساب عقب بطولة كأس الأمم

رد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، على إمكانية إقالة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني منتخب لمصر من منصبه حال الإخفاق في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال أبو الوفا في تصريحاته عبر قناة "إم بي سي مصر": "مصر كلها تتحدث عن مصر أمس وأن أداء المنتخب لم يكن على ما يرام، ولم يعجبنا الأداء مثل كل المصريين، مجلس الإدارة بالكامل تحدث عن المباراة".

وأضاف: "نأمل أن اللاعبين يتخطون هذه المرحلة، وهذا دورنا معهم، ونحن جاهزين لأي سيناريو، ولكن لا بد في الأول والنهاية أن نساند المنتخب ونقف خلفه لكي نتأهل وإن شاء الله نحصد الكأس، لا نفكر إلا في ذلك".

وشدد: "سنقيم الوضع بعد البطولة، تحت أي ظرف وأي وضع لن يكون هناك حساب إلا بعد البطولة، بكل تأكيد سيكون هناك موقف جاد".

وواصل: "الشرط الجزائي في عقد كيروش يمثل 150% من عقده المتبقي".

واختتم: "عقد البرتغالي كيروش مع منتخب مصر حتى كأس العالم قطر 2022، ونحن نريد تقديم بطولة قوية في الكاميرون والتأهل للمونديال".

وتعرض المنتخب المصري للهزيمة أمام نيجيريا، على ملعب ، بهدف دون رد، في لقاء لم يقدم به لاعبو الفراعنة الأداء المنتظر منهم بافتتاح البطولة.

وتلقى كيروش العديد من الانتقادات من قبل النقاد ووسائل الإعلام والجماهير، بسبب عدم وجود خطة واضحة للفراعنة في مباراة الأمس أمام نيجيريا، والدفع بلاعبين في مراكز غير مراكزهم الأساسية.

ومن المنتظر أن يستأنف منتخب مصر مبارياته في كأس الأمم الإفريقية، يوم السبت القادم، حيث يلاقي في تمام الساعة التاسعة مساء منتخب غينيا بيساو، ضمن مباريات المرحلة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة.