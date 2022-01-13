حركة طالبان الباكستانية تؤكد مقتل متحدث سابق في أفغانستان وتتوعد بالثأر

أعلنت حركة طالبان الباكستانية، اليوم الخميس، مقتل متحدث سابق في أفغانستان المجاورة مؤخرا وتتوعد بالثأر لمقتله.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن جماعة تحريك طالبان باكستان المحظورة والمعروفة باسم "تي تي بي" أعلنت على "تويتر" وفاة الرجل المعروف باسم محمد خراساني وهو اسم مستعار، مشيرة إلى أن اسمه الحقيقي "خالد بلتي".

يأتي هذا التأكيد بعد أيام من إعلان مسئولين أمنيين باكستانيين، أن المتحدث السابق باسم حركة طالبان باكستان قتل بالرصاص في إقليم "ننجرهار" بأفغانستان.

وقال المتحدث الحالي باسم حركة "طالبان" باكستان، والذي يحمل أيضا اسم محمد خراساني- على تويتر: إن "بلتي" قتل في 9 يناير أثناء سفره، مشيرا إلى أن وفاته تعد خسارة كبيرة، وأنه سيتم الانتقام لوفاته قريبا.

وكان "بلتي" قائدا لحركة طالبان باكستان، وشغل منصب المتحدث باسم الجماعة من عام 2011 إلى عام 2015، وذلك عندما تم اعتقاله في أفغانستان وتم إطلاق سراحه بعد استيلاء طالبان على السلطة.

يشار إلى أن حركة (تحريك طالبان) باكستان هي منظمة منفصلة عن حركة طالبان في أفغانستان.