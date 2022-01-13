عبّرت أربع فتيات، بينهن سالي التي كانت قد طلبت من الرئيس عبد الفتاح السيسيـ، نصيحة أبوية للتغلب على الخوف، شاركن في عرض فيلم عن ثقافة الاختلاف، عن حضورهن في منتدى شباب العالم.

وقالت إحدى الفتيات، بدى أنها من إحدى دول جنوب شرق آسيا - إنّها تعلمت الكثير من خلال هذا الفيلم، مؤكدة أنّ كل الناس لديهم قدر كبير من الطيبة.

بينما ذكرت فتاة سعودية أنها سعيدة كونها جزءًا من هذه التجربة الملهمة، وأشارت إلى أنّ البعض يتوقع أنه من السهل الحديث عن الاختلاف لكن الأمر يتطلب إعطاء فرصة حقيقية للاقتراب بين الناس والتشارك حول مفاهيم الإنسانية.

فيما أكّدت فتاة من قارة إفريقيا، تشرفها بالمشاركة في الفيلم، وقالت إن المنتدى بأكمله أتاح لها تعلم الكثير من الأمور، ورأت أنّ العالم في حاجة للمزيد من الحب والقبول.

وأضاف خلال حفل ختام منتدى شباب العالم: "غدًا أمام الشباب وليس اليوم فقط".

وأشار الرئيس إلى أنّ الاختلاف يمثّل قيمة كبيرة وليس عيبًا سواء في اللغة أو العادات أو التقاليد أو الديانة.

ومساء الخميس، بدأ حفل ختام منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، في مقر النصب التذكاري لإحياء الإنسانية، بحضور الرئيس السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.