نمو حصيلة الضرائب في كوريا الجنوبية العام الماضي

أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، ارتفاع عائدات الضرائب في البلاد خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بالعام الماضي مع زيادة ضريبة دخل الشركات وسط الانتعاش الاقتصادي.

وبحسب الوزارة، بلغت حصيلة الضرائب في نوفمبر الماضي 16 تريليون وون (13.5 مليار دولار) مقابل 14 تريليون وون خلال الشهر نفسه من العام السابق.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، إلى تراجع الحصيلة في أكتوبر الماضي بمقدار 6.2 تريليون وون، عندما أخرت الحكومة دفع بعض الضرائب لصغار التجار والشركات المتضررة من الجائحة.

وقالت وزارة المالية، إن الإيرادات الضريبية زادت مع ارتفاع الدخل من تحصيل ضرائب الشركات وضرائب القيمة المضافة تماشيا مع الانتعاش الاقتصادي.

كما ارتفعت حصيلة الضرائب خلال أول 11 شهرا من العام الماضي، بمقدار 55.6 تريليون وون مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلى 323.4 تريليون وون.

وتعد الإيرادات الضريبية المتراكمة أعلى من تقديرات الحكومة السابقة، البالغة 314.3 تريليون وون لعام 2021 بالكامل. ويعني هذا أن الإيرادات الضريبية الزائدة وصلت إلى 9.1 تريليون وون في الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين.