وزير الصحة الفرنسي يدخل العزل بعد إصابته بفيروس كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب فيران، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أثبتت للتو النتائج إيجابية فحص كوفيد-19، ونتيجة لذلك، سأعزل نفسي وأواصل أداء مهامي عن بعد".