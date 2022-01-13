وزير الصحة الفرنسي يدخل العزل بعد إصابته بفيروس كورونا

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أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتب فيران، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أثبتت للتو النتائج إيجابية فحص كوفيد-19، ونتيجة لذلك، سأعزل نفسي وأواصل أداء مهامي عن بعد".