القوات الإقليمية بقيادة روسيا تبدأ الانسحاب من كازاخستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت القوات الإقليمية بقيادة روسيا الانسحاب من كازاخستان اليوم الخميس، وذلك بعد أسبوع من نشرها لمساعدة البلاد في احتواء اضطرابات أشعلتها احتجاجات على ارتفاع أسعار الطاقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات حفظ السلام التابعة لـ"منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، وهي تحالف عسكري تقوده روسيا ويضم دولا سوفيتية سابقة، سلّمت "المواقع المهمة اجتماعيا" للسلطات الكازاخستانية.

وكان جرى نشر القوات بعد طلب من الرئيس قاسم جومارت توكاييف، للمساعدة في استعادة النظام العام بعد أعمال الشغب التي شهدتها مدينة ألماتي، أكبر مدن البلاد، ومناطق أخرى.

ووصف توكاييف أول انتشار من هذا النوع لقوات من منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالناجح، وتقدم بالشكر لنظيره الروسي فلاديمير بوتين على سرعة تلبية طلب التدخل.

ومن المتوقع أن يستغرق إعادة نشر القوات، وهي من روسيا وبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقرغيزستان، عشرة أيام.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن العملية تتم بالتنسيق الوثيق مع الجانب الكازاخستاني، وأن استعدادات تجري لنقل المعدات العسكرية وغيرها إلى مواقعها.

كما أعلنت الوزارة إجلاء نحو ألفي مدني من كازاخستان خلال الأيام القليلة الماضية، بينهم مواطنون روس ورعايا أجانب.

وكانت الاضطرابات بدأت بتظاهرات في غرب البلاد احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، ولكنها سرعان ما تحولت إلى تمرد وأعمال شغب.