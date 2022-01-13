32 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 32 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 7 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر وصول 7 سفن.
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.
كما سجل الميناء دخول 3 سفن بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن.
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن، والتفريغ على الأرصفة.