 32 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد - بوابة الشروق
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32 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

محسن عشري
نشر في: الخميس 13 يناير 2022 - 1:46 م | آخر تحديث: الخميس 13 يناير 2022 - 1:46 م

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 32 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 7 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر وصول 7 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل الميناء دخول 3 سفن بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن، والتفريغ على الأرصفة.

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