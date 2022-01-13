مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بدعم مصر للقضية الفلسطينية

أشاد قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، الدكتور محمود الهباش، بدعم مصر للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ، مشيدًا بالتعاون المشترك مع وزارة الأوقاف المصرية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، لقاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الليلة بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وخلال اللقاء تم الترتيب لعقد دورة تخصصية متقدمة لعدد (19) إمامًا من دولة فلسطين بالمشاركة مع نخبة من زملائهم المصريين، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في الفترة من 1 حتى 15 فبراير القادم.

كما تم الاتفاق على إهداء (150) مجموعة من إصدارات سلسلة "رؤية" للأئمة الفلسطينيين يتم إرسالها عبر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، وعدد (50) نسخة من كتاب: "الروضة الندية في شرح الأحاديث القدسية" لمكتبات الجامعات بدولة فلسطين الشقيقة.

وقد أهدى وزير الأوقاف إلى الدكتور محمود الهباش نسخًا من الإصدار الثاني من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير وعددًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف، وهو ما أشاد به مستشار الرئيس الفلسطيني إشادة بالغة، مؤكدًا مشاركته في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثاني والثلاثين، تحت عنوان: "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، والذي سيعقد في الفترة من 12 إلى 13 فبراير القادم.