 الرئيس اللبناني: تعطيل القضاء ومجلس الوزراء يحمل انعكاسات خطيرة على البلاد - بوابة الشروق
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الرئيس اللبناني: تعطيل القضاء ومجلس الوزراء يحمل انعكاسات خطيرة على البلاد

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
أ ش أ
نشر في: الخميس 13 يناير 2022 - 4:29 م | آخر تحديث: الخميس 13 يناير 2022 - 4:29 م

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه جرى تعطيل القضاء ومجلس الوزراء، معتبرا أن هذا الأمر يحمل انعكاسات خطيرة على البلاد، مشيرا إلى العمل على معالجته إدراكا لمدى تأثيراته السلبية.

جاء ذلك في تصريحات لعون خلال لقائه اليوم، لوفد من أهالي المحبوسين على ذمة التحقيقات في قضية انفجار ميناء بيروت البحري.

وأضاف أنه يشعر بمعاناة أهالي المحبوسين على ذمة التحقيقات بقضية انفجار ميناء بيروت، وأيضا معاناة أهالي ضحايا الانفجار، موضحا أنه يبذل كل ما في وسعه، وفق الصلاحيات والقوانين من أجل إحقاق الحق ورفع الظلم عن الأبرياء.

واعتبر عون، أنه لا يجوز أن يتم إيقاف الموظف وتحميله المسؤولية بعد أن يؤدي بواجبه وأبلغ رئيسه، مشددا على أنه سيتابع الموضوع كي تظهر الحقيقة، وتتحدد المسؤوليات من دون محاباة أو تسييس أو تعطيل أو تأخير من منطلق ان كل عدالة متأخرة هي عدالة معطلة.

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