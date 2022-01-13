الفتاة سالي التي مازحها الرئيس بطلة فيلم تسجيلي في حفل ختام منتدى شباب العالم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، فيلمًا تسجيليًا عن رحلة فتاة مصرية تدعى سالي خلال منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ.



وأظهر الفيلم دعم زملاء سالي في المسكن بشرم الشيخ لها، رغم اختلاف جنسياتهن وعقائدهن، وذلك بكلمات الحب والثناء عليها.



وكانت سالي قد سألت الرئيس خلال جلسة في وقت سابق ضمن فعالية منتدى شباب العالم، وأعربت عن قلقها وخوفها من الحديث إليه، ليمازحها الرئيس ويدعمها بعبارات مشجعة.



وبدأ مساء اليوم الخميس، حفل ختام منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، في مقر النصب التذكاري لإحياء الإنسانية.



وتشهد الفعاليات، انعقاد الجلسة للمنتدى وإعلان التوصيات وإطلاق مشروع النصب التذكاري لاحياء الإنسانية.



منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.



ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.