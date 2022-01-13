أمناء الغربية: نسعى لتقديم سبل الدعم الممكنة للقيادات التنفيذية بالمحافظة

أكد محمد الهمشري، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالغرببة، إن رؤية جميع مجالس الأمناء بالمحافظات تعمل على تفعيل المساندة الحقيقية في إيمان القيادة السياسية بأن التعليم حق أصيل لكل مواطن مصري، وهو ما عبر عنه دستور 2014.

وأضاف الهمشري، في تصريحات للشروق، أن دور مجلس الأمناء يتمثل في تقديم سبل الدعم الممكنة للقيادات التنفيذية باعتبار أن التعليم هو مدخل الدولة للتنمية وتحقيق رؤية مصر 2030، وأن ذلك يتجلى في الدعم اللامحدود من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء منظومة تعليمية جديدة تحقق آمال وطموحات الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن المجلس يثق في أهداف استراتيجية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للنهوض بالعملية التعليمية.

وأوضح أن المجلس يهدف إلى استقرار العملية التعليمية، وأنه يمارس دوره كحلقة وصل بين المسئولين عن الإدارات التعليمية بمستوياتها وبين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور والعمل على أرض الواقع داخل المدارس لحل مختلف المشاكل، وترسيخ مبدأ الشراكة بين مجالس الأمناء مع الإدارة المسئولة عن العملية التعليمية والمسئولين التنفيذيين، كما يسعى المجلس إلى تعظيم الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في الوصول إلى أولياء الأمور الداعمين للعملية التعليمية ومنظومة التعليم الجديدة.