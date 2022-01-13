6 قتلى بعد انهيار في مرقد ديني بالعراق

أسفر انهيار معدات بناء داخل مرقد ديني في بابل وسط العراق عن مصرع 6 أشخاص وإصابة اثنين بجروح اليوم الخميس، وفق مصدر طبي ومصدر أمني ومسؤول في المرقد.

وجد الحادث داخل مرقد الإمام الحمزة الغربي، 35 كلم عن الحلة، مركز محافظة بابل، وفق المسؤول في المرقد الذي فضل حجب هويته، بحسب ما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح أن "هيكل بناء يستخدم للترميم انهار داخل المرقد، ما أدى إلى وفاة 6 رجال تراوح أعمارهم بين 20 و35 عاماً"، مشيراً إلى أن نحو 50 شخصاً كانوا في الداخل وقت الحادث.

وأكّد مصدر طبي "وفاة 6 أشخاص وإصابة اثنين بجروح، أحدهما حالته خطيرة" إثر انهيار الهيكل المستخدم في الترميم.

وأفاد مصدر أمني بأن الجريحين، امرأة وطفل، 3 أعوام.