ملكة بريطانيا تعفي ابنها الأمير أندور من مهامه الملكية والعسكرية

أعلنت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إعفاء الأمير أندرو، نجل ملكة بريطانيا، من مهامه الملكية والعسكرية.



جاء ذلك في بيان ملكي صادر عن الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا.



وجاء البيان بعد ساعات من الدعوى المدنية التي أقامتها الأمريكية فيرجينا جوفري ضد الأمير أندرو، والتي تتعلق بالاعتداء الجنسي عليها عندما كانت مراهقة.



وبالرغم من نفي أندرو، مزاعم فيرجينيا باستمرار، إلا أن قاضيا في نيويورك رفض طلب محامي الأمير أندرو بإلغاء القضية.



وفي مقابلة مع بي بي سي عام 2019، نفى الأمير أندرو، الابن الثاني لملكة بريطانيا ادعاءات جوفري، وقال إنه لا يتذكر أي لقاء مع فيرجينيا جوفري، وإن روايتها عن ممارسة الجنس بينهما "لم تحدث".



وقال محاموه إن جوفري وافقت في المحكمة في عام 2009 على عدم مقاضاة أي شخص آخر مرتبط بالخبير المالي الأمريكي جيفري إبستينن - المدان بارتكاب جرائم جنسية - عندما سوت مطالبتها بالتعويض من إبستين.

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