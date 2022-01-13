مر شاب بتجربة سيئة عندما قرر أحد الصراصير، الإقامة داخل أذنه وإحداث الكثير من الطنين الذي كاد أن يفقده صوابه.

نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن "زين ويدنغ"، الشاب النيوزيلندي قوله إن الصرصور استمر في أذنه 3 أيام، بينما كان لا يتوقع وجود حشرة حتى رآه بنفسه، مضيفا أن الأمر بدأ حين عاد من المسبح لأخذ قيلولة على أريكته، استيقظ منها وفي أذنه صوت غريب من الخرفشة، ظنها قطرات مياه تسللت أثناء السباحة.

وأشار إلى أنه بزيارته للطبيب، لم يفحص أحد أذنه، وأعطوه مضادات حيوية ونصحوه بتجفيف أذنه بمجفف الشعر، وتابع أن الأمر ازداد تدهورا على مدار أيام، لتصم أذنه تماما دون جدوى للمضادات أو المجفف.

وتابع أنه قام بزيارة طبيبة متخصصة، التي ذهلت حين نظرت داخل أذنه بمنظار طبي، وأخبرته بأن ما في أذنه "حشرة" وليست مياه، واستخرجتها في دقائق، ليجده صرصور وليس حشرة عادية، وكان ميتا بفعل مجفف الشعر.

ومن جانبها، قالت الطبيبة إنها طوال مشوارها المهني، لم تستخرج حشرة من أذن شخص قبل ذلك.