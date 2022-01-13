الرئيس السيسي: وجّهت الحكومة بأن تكون بنية الطاقة المصرية لا تقل عن أي دولة متقدمة

أكّد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعداد الدولة على إنشاء مزارع لإنتاج الطاقة المتجددة سواء شمسية أو رياح أو مشروعات طاقة الهيدروجين.

وقال خلال جلسة شركاء التنمية التي عُقدت على هامش منتدى شباب العالم المقام حاليًّا في مدينة شرم الشيخ، إنّ مصر مستعدة لذلك بالتشريعات والإرادة السياسية، وقادرة على تلبية هذا الأمر.

وأشار إلى أنّ مصر عندما كانت تعاني من مشكلة طاقة في 2014 كان المتصور أنّ الدولة تسعى فقط لإنتاج طاقة كهربائية لسد العجز فقط، لكن الدولة عملت على ثلاثة عناصر في مجال الطاقة لتكون مصر دولة محورية مع الجميع، عبر التعاون مع جيرانها وليس فقط أوروبا، بما في ذلك السودان وليبيا والسعودية والأردن وإسرائيل، وذلك من خلال وفرة في الطاقة وتوفر شبكات نقل وتوزيع متقدمة.

وأكّد أنه وجّه الحكومة بأن تكون بنية الطاقة في مصر لا تقل عن أي دولة متقدمة في هذا المجال، في ظل التوجه العالمي للربط.