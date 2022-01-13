أشاد النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، بالتطور الكبير التى تشهده مصر في جميع المجالات.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء الأربعاء، إنّه لم يعد هناك زحام في الطرق بفضل مشروعات الطرق والكباري والمحاور التى تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة لمشروعات متعددة للإسكان الاجتماعي وتحويل العشوائيات لأماكن سكنية آمنة.

وأثنى بالمبادرة الكبرى التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري، مشدداً على أن حياة كريمة مشروع مواجهة الفقر ، مشيراً إلى أن مصر تتغير للأفضل وستكون نموذجًا يحتذى به في العديد من الدول المجاورة على رأسها ليبيا وسوريا وفي جميع البلدان التى تعرضت للتدمير.