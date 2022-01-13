سانتوس لاجونا يستهل مشواره في الدوري المكسيكي بالتعادل مع تيجريس أونال

استهل فريق سانتوس لاجونا، وصيف بطل الموسم الماضي، مشواره في الموسم الجديد من الدوري المكسيكي لكرة القدم بالتعادل مع تيجريس أونال 1 / 1 مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات المرحلة الأولى.

وكاد سانتوس لاجونا أن ينهي المباراة فائزا بهدف سجله بريان لوزانو بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، ولكن تيجريس أونال خطف هدف التعادل في الثواني الأخيرة من المباراة عن طريق كارلوس سالسيدو في الدقيقة 90 .

وتختتم منافسات المرحلة الأولى مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينيتش) بلقاء كويريتارو مع بوماس أونام.