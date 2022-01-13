إخلاء مئات المدارس في روسيا بسبب تحذيرات من وجود قنابل

تلقت مدارس روسية موجة من التحذيرات مجهولة المصدر بشأن وجود قنابل اليوم الخميس، وأفادت إذاعة "إيكو أوف موسكو" بإخلاء أكثر من 100 مدرسة في مدينة كراسنويارسك السيبيرية وحدها.



وتم تعليق الدراسة مؤقتا في مدن أخرى مثل سامارا وستافروبول بعد تحذيرات من وجود قنابل عبر البريد الإلكتروني.



وتأثرت مئات المدارس على مستوى البلاد بالتحذيرات.



وبحسب التقرير لم يتم العثور على أي جسم مثير للشكوك خلال الفحص.



واضطرت السلطات إلى إرسال الشرطة لمواجهة هذه التحذيرات بصورة متكررة على مدار سنوات. وكثيرا ما يتم استهداف المدارس والمحاكم ومراكز التسوق بتحذيرات مماثلة.



ولا تعلم السلطات الدافع وراء التحذيرات المشار إليها اليوم.



ووردت معظم التحذيرات عبر البريد الإلكتروني. وحظر جهاز الأمن الداخلي الروسي مقدمي خدمات البريد الإلكتروني الأجانب الذين يشتبه في إرسالهم التحذيرات.



ووفقا لتقارير إعلامية، قال عمدة إيكاترينبرج أليكسي أورلوف إن التحذيرات وصلت في الساعة الثالثة صباحا، ولذلك افترض أنه تم إرسال رسائل البريد الإلكتروني من الخارج.