ألمانيا: صدور حكم اليوم على ضابط سوري سابق لاتهامه بالتعذيب

من المقرر أن يصدر، اليوم الخميس، حكم بحق ضابط سوري سابق يمثل للمحاكمة في ألمانيا، على خلفية اتهامه بالمشاركة في ارتكاب أعمال تعذيب قامت بها الدولة، في المحاكمة التي وصفها ممثلو الادعاء بالأولى من نوعها في العالم.

ونفى المتهم، الذي يعرف وفقا لقوانين الخصوصية الألمانية الصارمة باسم أنور ار، ارتكاب أعمال تعذيب أو إصدار الأوامر لآخرين للقيام بهذه الأعمال.

ويقوم الادعاء بمحاكمة أنور، 58 عاما، وفقا لمبدأ السلطة القضائية الدولية، الذي يتيح محاكمة أجانب من دول أخرى متهمين بارتكاب جرائم حرب محتملة.

ويواجه المتهم اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال عامي 2011 و2012، في أوائل الحرب الأهلية السورية.

ويتردد أنه مسؤول عن تعذيب ما لا يقل عن 4000 شخص في سجن تابع للاستخبارات العامة في العاصمة دمشق. ويشار إلى أن ما لا يقل عن 30 سجينا لقوا حتفهم.

ويسعى الادعاء لصدور حكم بالسجن مدى الحياة بحق المتهم، وقد ناشد المحكمة استبعاد أي إفراج عن المتهم خلال الـ15 عاما الأولى من سجنه بسبب بشاعة الجرائم.

وكانت المحاكمة قد بدأت في أبريل 2020، مع حضور اثنين من المتهمين.

وصدر في فبراير 2021 حكم بحق أصغر المتهمين الاثنين، وهو سوري يدعى إياد أ، بالسجن لمدة 4 أعوام ونصف للمساعدة في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.